Депутат-телеведущий поставил скрепы выше благополучия страны

Прямой потомок Льва Толстого телеведущий Петр Толстой, избранный депутатом Госдумы в Люблинском одномандатном округе Москвы, заявил в интервью радио «Говорит Москва», что духовные скрепы важнее благополучия страны.

«Скрепы и есть залог благополучия, без них не будет ни национального достоинства, ни процветания экономического, ни самоуважения у людей. Поэтому сначала, безусловно, скрепы, а потом — благополучие», — отметил Толстой.

Однако он пообещал донести до власти, «не расплескав», взгляд нормального человека.

«Я думаю, что очень сложная ситуация, очень много проблем действительно сейчас в каждой семье с деньгами, вернее, с их отсутствием, с вещами, к которым, может быть, люди успели привыкнуть и которых они лишились. И это вызывает много недовольства», — признал Толстой.

Радио «Говорит Москва» сообщило, что, по данным ЦИК, Толстой победил своего основного соперника, главу московского отделения КПРФ Валерия Рашкина, почти с трехкратным отрывом.