Трамп проигнорировал предложение Порошенко встретиться

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проигнорировал предложение украинского лидера Петра Порошенко встретиться в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН, пишет Foreign Policy.

По данным издания, приглашение встретиться поступило от администрации украинского президента и в избирательный штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая приняла это предложение и встретилась с Петром Порошенко 19 сентября.

Ответа из штаба Дональда Трампа так и не последовало. Кроме того, издание изучило график ближайших запланированных мероприятий республиканца и пришло к выводу, что встреча с украинским лидером в его планы не входит. Из Нью-Йорка Трамп вылетел в Северную Каролину, откуда отправится в Огайо и Пенсильванию. В свою очередь, в штабе кандидата информацию о предложении Порошенко никак не прокомментировали.