Игоря Трунова лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Московской области лишила статуса адвоката Игоря Трунова. Причиной для принятия соответствующего решения стало нарушение им норм профессиональной этики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствующего на заседании.

«Совет Адвокатской палаты Подмосковья лишил меня статуса адвоката. Мы будем обжаловать в суд», — цитирует Трунова «Интерфакс».

Дисциплинарная комиссия Адвокатской палаты Подмосковья 12 июля приняла решение о лишении статуса адвоката Трунова, признавая наличие дисциплинарного проступка в его заявлениях и действиях.

«Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть "адвокаты-несуны" которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами», - сообщал Игорь Трунов.

Отметим, что Трунов является защитником по резонансным уголовным делам, таким как авиакатастрофы и теракты.