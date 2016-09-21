Эрдоган сообщил о поддержке претензий Украины на Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Петром Порошенко на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Эрдоган сообщил о неизменной поддержке Украины в вопросе принадлежности Крыма и подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на эту позицию.

Помимо этого, обсуждались вопросы торговли и инвестиций. Петр Порошенко пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий. Президенты стран также договорились о встрече украинско-турецкой группы по вопросам энергетики в ближайшее время.

О поддержке украинских притязаний на полуостров Эрдоган заявлял еще раньше, 24 августа 2016 года, поздравляя Порошенко с Днем независимости Украины.

«Нашим приоритетом является укрепление наших отношений в каждой сфере и в дальнейшем. Пользуюсь этой возможностью, чтобы вновь отметить, что мы будем оставаться рядом с дружественной Украиной и продолжать решительно поддерживать территориальную целостность и независимость», — подчеркнул турецкий президент.