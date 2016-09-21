Украинский Верховный суд отказал «Газпрому» в рассмотрении дела о штрафе

Верховный суд Украины окончательно отказал российской компании «Газпром» в рассмотрении дела по штрафу в 3,4 млрд долларов. Документ опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Речь идет о штрафе, наложенном 22 января украинским антимонопольным комитетом на «Газпром» за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему» в 2009-2015 годах. Российская компания решила оспорить решение комитета о наложении штрафа, так как «Газпром» не ведет предпринимательской деятельности на Украине, и считает это решение необоснованным.

Однако украинский суд в рассмотрении дела корпорации отказал.

«Отказать в допуске дела к производству Верховным судом Украины. Определение является окончательным», — сказано в документе.

Вынесенное 1 сентября 2016 года определение обжалованию не подлежит.