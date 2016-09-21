Порошенко призвал к ограничению права вето в СБ ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступил с критикой работы Совета безопасности ООН, который, по его словам, не отреагировал на «российскую агрессию против Украины», передает телеканал «112 Украина».

«Ограничение применения права вето в принятии решения по предотвращению конфликтов и их решения должно стать приоритетной задачей внутри реформы Совета безопасности. Никакое право вето не должно Совбезу мешать реагировать для прекращение массовых злодеяний», — заявил Порошенко во время выступления на сессии Генассамблеи ООН, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении украинский президент также заявил, что события в Сирии напоминают ему происходящее на Украине. По словам Петра Порошенко, Москва и в одном, и в другом случае сначала способствовала разжиганию вооруженных конфликтов, а потом стала выступать в роли посредника. «[Ситуация в Сирии] весьма напоминает то, что происходит с моей страной. Это полигоны для реализации планов России», — отметил он.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проигнорировал предложение украинского лидера встретиться в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН. В свою очередь, кандидат от демократов Хиллари Клинтон приняла это предложение и встретилась с Петром Порошенко 19 сентября.