Немецкие инвесторы потребовали от Volkswagen 8,2 млрд евро

Общая сумма исков инвесторов немецкого автоконцерна Volkswagen в связи с так называемым «дизельным скандалом» достигла 8,2 млрд евро, передает Bloomberg со ссылкой на материалы окружного суда города Брауншвейг.

В совокупности суд получил свыше 1,4 тысяч исков от инвесторов Volkswagen, обвинивших компанию в том, что она слишком поздно проинформировала их о начале расследования, связанного с «дизельным скандалом», из-за чего стоимость принадлежащих им акций упала.

По одному из исков, который объединяет почти 300 инвесторов, от концерна требуют выплаты 3,3 млрд евро. В другом коллективном иске заявлена компенсация в 700 млн евро. Volkswagen, со своей стороны, отвергает все обвинения.

Как отмечает Bloomberg, в общей сложности, германский автопроизводитель зарезервировал уже порядка 18 млрд евро на различные выплаты, связанные с претензиями инвесторов и владельцев автомобилей Volkswagen, на которых было установлено намеренно занижавшее уровень выбросов вредных веществ ПО. По всему миру было продано порядка 11 млн таких автомобилей.

Так, ранее сообщалось, что концерн Volkswagen согласился выплатить компенсацию в размере 10 млрд долларов в рамках исков, поданных властями и гражданами США в рамках «дизельного скандала».