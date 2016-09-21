ГП направит запрос в Чехию о выдаче лидера арт-группы «Война»

Генеральная прокуратура РФ готовит запрос о выдаче лидера арт-группа «Война» Олега Воротникова из Чехии в Россию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Генеральная прокуратура РФ получила по каналам Интерпола официальную информацию о задержании на территории Чешской республики гражданина России Олега Воротникова. В настоящее время готовятся материалы для подготовки запроса о выдаче Воротникова в РФ в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче», — цитирует Куренного агентство.

Представитель прокуратуры также отметил, что в России Олег Воротников обвиняется по статьям УК РФ «хулиганство», «применение насилия в отношении представителя власти», и «оскорбление представителя власти».

Городской суд Праги принял решение не заключать лидера арт-группы «Война» под стражу и освободил Воротникова по подписку о невыезде за пределы Чехии. Воротников также обязуется посещать все судебные слушания по его делу, передает «Интерфакс» со ссылкой на чешское радио.

Ранее сообщалось, что Олег Воротников был задержан чешской полицией после проверки документов. С лета 2011 года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Агентство РИА Новости сообщает, что последние годы семья Воротниковых проживала в Швейцарии, где он попросил убежища.