21 сентября 2016, 19:55
В Москве таксисты перекрыли движение у офиса «Яндекса»
В центре Москвы водители такси проводят несогласованную акцию протеста. Они протестуют против понижения тарифов сервисом «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «Дождь».
В настоящее время сотрудники такси перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе рядом с офисом компании «Яндекс». Они заблокировали проезжую часть, поставив машины вплотную друг к другу.
К месту акции прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Стоит отметить, что днем ранее таксисты также пытались провести акцию, однако после переговоров с полицейскими покинули улицу.
Отметим, работники такси пригрозили устроить трехдневный протест против новых тарифов, которые предложил им сервис «Яндекс.Такси».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое