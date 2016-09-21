В Москве таксисты перекрыли движение у офиса «Яндекса»

В центре Москвы водители такси проводят несогласованную акцию протеста. Они протестуют против понижения тарифов сервисом «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «Дождь».

В настоящее время сотрудники такси перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе рядом с офисом компании «Яндекс». Они заблокировали проезжую часть, поставив машины вплотную друг к другу.

К месту акции прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что днем ранее таксисты также пытались провести акцию, однако после переговоров с полицейскими покинули улицу.

Отметим, работники такси пригрозили устроить трехдневный протест против новых тарифов, которые предложил им сервис «Яндекс.Такси».