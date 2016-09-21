СМИ: между акционерами «Юлмарта» возник серьезный конфликт

CМИ сообщают о появлении конфликта вокруг сети интернет-торговли «Юлмарт», которую при этом характеризую как крупнейшую на этом рынке. По сообщению ИА «Национальные интересы», основатель сети Алексей Никитин заявляет о наличии крупных финансовых претензий к своим партнерам по компании, прежде всего – к Михаилу Васинкевичу, который стал совладельцем «Юлмарта» в 2009 году.

Издание напоминает, что Алексей Никитин учредил «Юлмарт» в 2008 году на базе обанкротившегося ритейлера «Ультра Электроникс». В качестве основной задачей сети заявлялась и была торговля импортной электроникой, со временем профиль компании существенно расширился. Создание дополнительной инфраструктуры торговли требовало капиталовложений. Этим издание объясняет привлечение Никитиным в 2009 году в качестве партнера Михаила Васинкевича, которому были переданы 50% акций «Юлмарта». В дальнейшем, как сообщается, у компании вновь возникли трудности с финансированием, и в 2011 году Никитин и Васинкевич продали 50% акций компании бывшим совладельцам торговой сети «Лента» - Дмитрию Костыгину и Алексу Мейеру. Вторая половина акций осталась у прежних владельцев. Костыгин и Мейер также инвестировали около $150 млн в развитие бизнеса «Юлмарта».

В период с 2011 по 2016 год «Юлмарт», по данным издания, добился серьезных успехов, несмотря на кризисные явления в экономике. Компания стала одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в России, открыв более 400 центров исполнения заказов (ЦИЗ) в 54 городах России. Ассортимент компании достиг 120 000 SKU, а оборот за 2015 год составил 62,7 млрд рублей.

«И в 2016 году Михаил Васинкевич решил выкупить уже долю Алексея Никитина (25%), - пришет агентство. - Основатель компании согласился, сумма сделки должна была составить $40 млн. Под будущую операцию офшорная компания «Альдемар», представлявшая интересы Никитина в акционерном капитале «Юлмарта», еще в июне перешла под контроль Васинкевича. Однако платеж до сих пор не проведен. А тем временем, по данным из открытых источников, Михаил Васинкевич уже выступает в качестве владельца 50-процентного пакета акций сети и предлагает его новым покупателям по цене, близкой к $250 млн. Среди возможных приобретателей в СМИ назывались создатель ритейловой компании «Евросеть» Евгений Чичваркин и инвестиционный банк A1, представляющий интересы группы «Альфа-консорциум»».

Издание пишет, что эксперты рынка не исключают, что сложившаяся ситуация приведет к акционерному скандалу, в результате чего все операции с акциями компании «Юлмарт» окажутся заблокированными на неопределенный срок.