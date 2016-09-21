СМИ узнали о поводе для встречи Жилина и его убийцы

Следователи подмосковного СКР назвали основной причиной убийства лидера организации «Оплот» Евгения Жилина его коммерческую деятельность. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность»,— отметили в СКР. Однако категорически отказались рассказать о версии более подробно. По факту убийства расследует дело, возбужденное по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

С помощью видеокамер ресторана следователям удалось почти полностью восстановить картину преступления. Однако главную ценность представляют слова Андрея Козырева (Козара). Раненный в горло, он смог сообщить полицейским, что «встреча касалась шахт Донбасса».

Предполагается, что человек, с которым должен был встретиться Жилин, и является его убийцей.

Собеседник издания, хорошо знавший Жилина, утверждает, что убитый участвовал в полулегальных схемах по поставке на территорию непризнанных ДНР и ЛНР бензина и дизельного топлива.

Напомним, 19 сентября стало известно, что в ресторане подмосковного элитного поселка Горки-2 застрелен глава украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин.

20 сентября представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что основной версией является его коммерческая деятельность.