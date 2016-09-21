Новейший эсминец ВМС США дал течь перед принятием в эксплуатацию

Новейший эсминец ВМС США USS Zumwalt повредил силовую установку из-за течи, сообщает AP со ссылкой на источник в ВМС страны.

Во время подготовки корабля к испытаниям экипаж обнаружил морскую воду в двигательной установке, после чего корабль было решено вернуть на ремонт на военную базу «Норфолк». По предварительной информации, вода попала в систему одного из гребных валов эсминца.

Если ремонт завершится в срок, то 15 октября корабль прибудет в Балтимор, где его торжественно примут на вооружение ВМФ США. Затем эсминец отправится к месту базирования в Сан-Диего.

Закладка первого эсминца Zumwalt состоялась в ноябре 2011 года на судостроительном предприятии Bath Iron Works в штате Мэн. 14 апреля 2014 года он был спущен на воду. По заверению разработчиков, Zumwalt является «полностью электрическим кораблем», а также имеет корпус из радиопоглощающих материалов. Стоимость одного эсминца составляет свыше четырех миллиардов долларов. Всего по этой программе планируется построить три корабля.