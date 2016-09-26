Зама Мединского заподозрили в злоупотреблениях при заключении контрактов на реставрацию

МВД нашло признаки состава преступлений в ходе проверки деятельности замминистра культуры РФ Владимира Аристархова и его брата Андрея Аристархова, бывшего руководителя ОАО «Реставрационные компании», передает РБК.

Издание ссылается на ответ на запрос депутата Госдумы шестого созыва Александра Агеева, который оказался в распоряжении редакции. По мнению полиции, в действиях Аристарховых имеются признаки злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как именно, по мнению полиции, Аристарховы могли нарушить закон, в ответе на запрос не уточняется

В настоящее время материалы проверки направлены в Следственный комитет, который может возбудить по ним уголовное дело.

Как уточняет РБК, запрос Агеева, был направлен в МВД и в Генпрокуратуру летом этого года. Он касался возможного конфликта интересов и злоупотреблений при проведении Минкультом конкурсов на реставрацию. СМИ писали, что тендеры неоднократно выигрывали «Реставрационные компании» Аристархова, а также «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» и «Спецпроектреставрации», которые, предположительно, также связанны с министерством.