Обливший мочой фотографии Стерджеса крымчанин получил семь суток

Александра Петрунько, обливший мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в Москве, арестован судом на семь суток, сообщает «Интерфакс».

Мужчину признал виновным в мелком хулиганстве. Максимальным наказанием по этой статье КоАП РФ является арест на 15 суток.

На заседании Александр Петрунько заявил, что действовал в соответствии с «гражданским долгом», а работы Стерджеса он облил не мочой, а лечебной грязью из Крыма. В материалах дела эта жидкость фигурировала как «неизвестная». Журналисты, находившиеся в тот момент на выставке, отмечали, что это все же была моча.

По данным СМИ, 34-летний Александр Петрунько родился в Крыму, в городе Керчь. Мужчина сотрудничал с организацией «Центр музейной педагогики "Светоч"», которая, в числе прочего, устраивает акцию «Школы Москвы — школам Новороссии». В ее рамках детей из самопровозглашенных республик Донбасса привозят на экскурсии в Москву.