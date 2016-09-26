26 сентября 2016, 18:45
В Екатеринбурге предложили установить «левитирующие» скамейки
В центре Екатеринбурга могут появиться «левитирующие» скамейки, сообщает Ekb Room. Специальные лавочки предложено установить у памятника клавиатуре.
По задумке архитектора Кирилла Исаева, на набережной Исети можно будет медитировать или устраивать пикники.
Модуль размерами два на два метра крепится к опорам, создавая ощущение, что сидящий на нем человек парит над землей. В скамейках предусмотрены ниши под бутылки и зажимы для пакетов.
«Эффект легкости, чтобы люди могли витать в облаках и фантазировать. В ночное время можно устроить подсветку. В зимнее время можно выставку снеговиков устраивать. Или что-то еще. Вариантов использования много», – отмечает архитектор.
Проект предполагает размещение 48 таких скамеек.
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