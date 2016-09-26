Алексей Бобровский рассказал о жидких кристаллах

В ProScience-Театре состоялось выступление доктора химических наук Алексея Бобровского, посвященное жидким кристаллам и жидкокристаллическим полимерам.

История изучения жидких кристаллов началась в 1888 году, когда австрийский ученый Фридрих Рейницер обнаружил, холестерилбензоат при определенных температурах презставляет собой "кристаллы, мягкость которых такова, что позволяет назвать их жидкими". В 1924 году был обнаружен эффект Фредерикса, благодаря которому спустя четыре десятка лет были созданы первые жидкокристаллические индикаторы.

Среди современных применений жидких кристаллов - создание так называемых "умных окон". Слой полимерной пленки с вкраплениями жидкого кристалла в них заключен между слоями стекла с токопроводящим покрытием. Без подачи напряжения молекулы жидкого кристалла расположены хаотично и стекло выглядит мутным, а при подаче напряжения молекулы выстраиваются организовано, и окно становится прозрачным.

Лаборатория Алексея Бобровского занимается жидкокристаллическими полимерами. Поскольку обычные жидкие кристаллы не обладают хорошими механическими свойствами, из них нельзя сделать пленку или другое прочное покрытие. А полимеры могут образовывать стеклообразное состояние. Поэтому жидкокристаллическая полимерная система может менять ориентацию при высокой температуре, а затем застывать в твердую пленку при понижении температуры, и этот процесс может повторяться многократно.