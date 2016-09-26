Исландские пилоты сообщили о сближении с бомбардировщиками из РФ

Два российских бомбардировщика Ту-22М пролетели в непосредственной близости от исландского пассажирского самолета, направлявшегося из Рейкьявика в Стокгольм, пишет Local со ссылкой на исландские СМИ.

По данным издания, инцидент произошел в воздушном пространстве Исландии неподалеку от границы с Норвегией. Два Ту-22М летели с выключенными транспондерами, не сообщив местной диспетчерской службе о предполагаемом маршруте. Когда бомбардировщики приблизились на расстояние 88 километров к пассажирскому лайнеру, диспетчерский центр Исландии связался с его пилотом и сообщил о бомбардировщиках.

В свою очередь, пилот самолета в интервью местному изданию сообщил, что российские самолеты могли находиться на два километра ниже пассажирского судна и он мог хорошо разглядеть из в окно.

По данным издания Morgunbladid, в посольстве России в Исландии заявили, что маневр не был опасным. «Это просто пропаганда говорить, что российские самолеты летают без определяющих местоположение устройств, ведь самолеты НАТО также делают это», — сказал советник посольства Алексей Шадский.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил сотрудникам ведомства подготовить предложения по повышению безопасности полетов военной авиации в районе Балтийского моря. В частности, предлагается обязать экипажи ВКС включать транспондеры — передатчики, с помощью которых диспетчеры любых стран могут идентифицировать самолет.