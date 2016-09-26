ЦБ объяснил необходимость «методичек» для чиновников

Пресс-служба Банка России сообщила, что методические материалы для чиновников будут разработаны с целью снижения рисков возможного воздействия их высказываний на ценообразование биржевых активов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Подобный опыт существует в ряде стран, мы его изучили и проанализировали. Действительно, очень важно обозначить темы, способные формировать экономические ожидания участников финансового рынка и приводить к конкретным инвестиционным решениям на бирже. Зачастую такие высказывания могут оказывать существенное влияние на ход торгов и способствовать резким ценовым колебаниям различных финансовых инструментов», — цитирует пресс-службу агентство.

Подчеркивается также, что публичные высказывания официальных лиц отражаются на всем финансовом рынке в целом.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ выпустил «методички» для чиновников среднего звена, в которых даны рекомендации регулятора относительно того, как правильно делать заявления, касающиеся валютных курсов.