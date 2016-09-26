В Москве вводился план «Перехват» из-за «стреляющего» свадебного кортежа

Полиция днем 26 сентября задержала «стреляющий» свадебный кортеж у входа в парк «Царицыно» на юге Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, розыск кортежа из 12 машин начался после сообщений о возможной стрельбе из окон машин на пересечении улицы Миклухо-Маклая и Севастопольского проспекта. Для поимки автомобилей-нарушителей в Южном, Юго-Западном и Центральном округах Москвы вводился план «Перехват»

Очевидцы сообщали, что кортеж из автомобилей Rolls-Royce, Range Rover. BMW X5, Porsche Cayenne и нескольких Mercedes с московскими госномерами ехал по трем полосам Севастопольского проспекта, «создавая помехи другому транспорту».

В Москве инциденты со стрельбой на свадьбах происходят довольно часто. 11 сентября на Каширском шоссе и Ленинградском проспекте из-за сообщений о возможной стрельбе были остановлены два свадебных кортежа. В одном из случаев при обыске были найдены травматические пистолеты, было возбуждено дело по статье «хулиганство» (213 УК РФ). Один из подозреваемых оказался помощником районного прокурора из Чечни. После этого инцидента он был уволен.