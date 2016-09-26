В Россельхознадзоре пообещали частично снять эмбарго на овощи и фрукты из Египта

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) частично снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.

По итогам переговоров с министерством сельского хозяйства Египта Данкверт заявил: «Направление следующее – мы выбираем, что можем открыть сейчас. Мы откроем, но оставляем за собой право приехать на инспектирование в любой момент».

Напомним, Россельхознадзор ввел запрет на импорт египетских овощей и фруктов 22 сентября. Ведомство выразило тревогу в связи с недостаточно эффективной работой фитосанитарной системы Египта.

Непосредственно перед введением Россией эмбарго на овощи и фрукты Египет запретил импорт российской пшеницы. Однако 23 сентября, после объявления Россельхознадзора по поводу поставок египетских овощей и фруктов, Каир отменил ограничения на импорт российской пшеницы.