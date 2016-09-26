СМИ объяснили ошибочные сообщения об отставке Бастрыкина

Прошение об отставке, авторство которого приписали главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, на самом деле может являться выпиской из документооборота ведомства о рапорте пресс-секретаря СК Владимира Маркина об отставке, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседника портала уточнили: «Чиновник этого уровня (глава СКР – прим. "Полит.ру") назначается на должность президентом и прошение об отставке подает ему же лично. Такие документы доставляются фельдъегерской службой, поэтому в документах ведомства не остается выписок из документооборота».

26 сентября появились сообщения со ссылкой на соответствующее прошение, что Бастрыкин подал в отставку с поста главы СКР. Однако официальный представитель ведомства Владимир Маркин назвал информацию недостоверной.

Напомним, сам Маркин объявил об уходе из СКР 21 сентября, однако в настоящее время еще исполняет обязанности главы управления ведомства по связям со СМИ.