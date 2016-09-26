Ле Пен пообещала признать Крым российским на посту президента Франции

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен пообещала признать Крым российской территорией в случае ее избрания на пост президента Франции, передает РИА Новости.

«Учитывая исторические реалии, а также выбор, который был ясно выражен в результате референдума о присоединении [Крыма к России], я в случае своего избрания признаю Крым российской территорией», — заявила политик в интервью агентству.

Лидер французских ультраправых также высказала мнение, что действующие в отношении Москвы санкции ЕС не только противоречат интересам Парижа, но и нарушают многовековую традицию Франции, которая «не равнялась на других».

В начале июля лидер «Национального фронта» была приглашена на празднование Дня ВМФ в Севастополь. Письмо с приглашением политику направил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2017 года. Помимо Ле Пен в борьбе за пост главы государства примут участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Николя Саркози и действующий французский лидер Франсуа Олланд, выдвигающийся от социалистов.