Маркин опроверг подачу Бастрыкиным прошения об отставке

Официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что информация о прошении главы ведомства Александра Бастрыкина об отставке не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс».

Маркин отметил: «Некоторые СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о якобы подаче председателем Следственного комитета Российской Федерации заявления об освобождении от должности. Серьезные издания и редакции изначально распознали в этой вброшенной информации фальшивку».

"Словно мухи тут и там ходят слухи по домам,

А беззубые старухи их разносят по умам..." https://t.co/AYMZbPBYaw — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 26 сентября 2016 г.

Ранее появились сообщения со ссылкой на соответствующее прошение, что Бастрыкин подал в отставку с поста главы СКР.