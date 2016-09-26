Полиция не нашла фотографий обнаженных детей на выставке Стерджеса

Сотрудники правоохранительных органов столицы не обнаружили фотографий обнаженных детей в ходе проверки выставки Джока Стерджеса «Без смущения» в Центре фотографии братьев Люмьер, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Закон требует проверять информацию по любому обращению, поэтому в порядке статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса была начата соответствующая проверка. Направленная на выставку группа не обнаружила таких фотографий», — цитирует агентство слова источника. По результатам проверки может быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее в полицию поступило сразу несколько обращений о проведении выставки Джока Стерджеса, на которой выставлялись фотографии обнаженных детей. Также сообщалось, что представители Роскомнадзора не посещали выставку Стерджеса.

25 сентября в Москве была закрыта выставка фоторабот Джока Стерджеса после того, как сенатор Мизулина назвала ее «публичной демонстрацией детской порнографии». Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила прокуратуру проверить выставку на соответствие российскому законодательству. Доступ к экспозиции был перекрыт активистами общества «Офицеры России». В свою очередь, глава министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Минкульт не имеет никакого отношения к скандальной выставке.