Комитет Европарламента поддержал введение безвизового режима с Украиной

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал введение безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

За взаимную отмену виз проголосовали 39 членов комитета, против высказались четверо.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что это решение является важным шагом.

Комітет Європарламенту з громадянських свобод підтримав надання українцям безвізового режиму. Це важливий крок до остаточного рішення! — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2016 г.

Согласно процедуре, дальнейшим шагом станет рассмотрение данного вопроса Европарламентом. Предполагается, что это произойдет в октябре.

Затем отмена визового режима будет передана на рассмотрение рабочей группе Евросоюза по визовым вопросам, постоянным представителям членов Еврокомиссии и Совету ЕС.