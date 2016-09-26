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26 сентября 2016, 19:09
ProScience Театр

ProScience-Театр открывает новый сезон

В Центральном доме журналиста через несколько минут начнется новый сезон ProScience-Театра. Главным героем первого вечера выступит доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема его лекции —  «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Алексей Бородинский и его коллеги занимаются разработкой и изучением многофункциональныых жидкокристаллических полимерных системам. Они сочетают в себе уникальные оптические свойства жидких кристаллов с хорошими механическими свойствами полимеров, способностью образовывать пленки, волокна и покрытия. Если ввести в такую систему фоточувствительные группы, то появляется возможность управлять молекулярным порядком под действием света.

ProScience-Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих. ProScience-Театр объединяет в себе научное и ненаучное просвещение, даёт пищу уму и душе, щекочет ваше чувственное и рациональное. Многоактный спектакль из коротких лекций с обратной связью.

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