Власти Сирии заявили о наличии записи разговоров военных США с боевиками ИГ

В распоряжении Дамаска находится запись переговоров военных США с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) перед атакой боевиков под Дейр-эз-Зором. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

«Сирийская армия прослушивала переговоры между американцами и ИГ перед налетом на Дейр-эз-Зор… Американские силы направили ИГ в атаку на позиции сирийских войск после осуществления этих ударов», — заявила председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас (цитата по РИА Новости).

Аббас отметила, что доказательства намеренных ударов по сирийской армии американской стороной будут обнародованы позже.

Напомним, самолеты американской коалиции нанесли четыре авиадура по позициям правительственной армии Сирии 17 сентября. В результате погибли 62 военных, около 100 человек получили ранения.