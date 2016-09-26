«Дыра» в ВПБ составила 6,7 млрд рублей

Дефицит капитала в Военно-промышленном банке составляет 6,7 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

В сообщении ЦБ отмечается: «В соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ временной администрацией сформированы резервы на возможные потери по части активов, не подтвержденных документарно. Как следствие, величина собственных средств (капитала) снизилась до минус 6,7 млрд рублей».

Напомним, 26 сентября регулятор отозвал у ВПБ лицензию на осуществление банковских операций.