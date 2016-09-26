В «Джебхат ан-Нусре» рассказали о военной помощи из США

Полевой командир террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (крыло «Аль-Каиды», запрещенной в России террористической организации) Абу аль-Эзз заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger, что США поставили боевикам противотанковые комплексы TOW.

По словам аль-Эзза, военная помощь оказывается не напрямую, а через другие страны. Финансовая помощь поступает боевикам через Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт, ракетные пусковые установки и танки – из Ливии через Турцию, утверждает командир террористической организации.

Ранее Госдепартамент США опубликовал совместное с европейскими партнерами заявление, в котором «Джебхат ан-Нусра» признавалась террористической организацией.