Политсовет ПАРНАСа отказался исключить Яшина из партии

Федеральный политический совет Партии народного единства (ПАРНАС) проголосовал против исключения заместителя председателя партии Ильи Яшина из рядов ПАРНАСа, сообщил Яшин в своем твиттере.

Политсовет ПАРНАС проголосовал против моего исключения из партии. Ни один член политсовета не поддержал предложение Удмуртского отделения. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 26 сентября 2016 г.

Напомним, накануне сообщалось о требовании руководителя удмуртского отделения ПАРНАСа Руслана Тимуршина исключить Яшина из партии за «деструктивную деятельность» в ходе предвыборной кампании и после парламентских выборов.

Комментируя заявление Тимуршина, Яшин отметил: «Список ПАРНАС во главе с Касьяновым получил 0,7% на выборах в Госдуму. Окружение председателя партии кропотливо разбирается в причинах неудачи. Даже виновника уже нашли – меня, разумеется. Верные вождю комсомольцы собираются завтра на федеральном политсовете инициировать вопрос о моем исключении из партии».