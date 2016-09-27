Глава ФАС призвал «отмерить линейкой» место для рекламы алкоголя в СМИ

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев допустил появление рекламы алкоголя в печатных СМИ. Место под рекламу спиртного он привал «линейкой померить и посчитать», сообщает РИА Новости.

«Если чуть-чуть [рекламировать], то как-то в экономический кризис можно поддержать печатные издания, просто чтобы они выжили. Но чуть-чуть совсем. Например, в журналах и газетах это ограничение площади, линейкой померить и посчитать», — сказал чиновник в кулуарах «Недели конкуренции в России».

«Что касается интернет-изданий, — добавил Артемьев, — наверное, там можно говорить о видах рекламы, чего можно и чего нельзя». Он отметил, что «шаги по возможному расширению рекламы алкоголя в интернете… нужно делать с очень большой осторожностью». «Мне кажется, в этом смысле Минздрав занимает правильную позицию — нельзя этого делать», — резюмировал глава ФАС.