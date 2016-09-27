Альфа-банк пошел на мировое соглашение с «Уралвагонзаводом»

Альфа-банк пошел на мировое соглашение с корпорацией «Уралвагонзавод», задолжавшей банку 7,346 млрд рублей и 30,203 млн долларов, сообщает «Интерфакс».

Также мировое соглашение было заключено по воводу взыскания на имущество корпорации, ареста которого добивался банк.

Об этом стало известно на заседании арбитражного суда Челябинской области, уточняет ТАСС. Мировые соглашения были заключены 23 сентября, на сегодняшнем заседании участники спора ходатайствовали о прекращении производств как по денежным, так и по имущественным требованиям. Суд рассмотрит это ходатайство 27 сентября.

Ранее гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко сообщал, что корпорация подготовила мировое соглашение с Альфа-банком после того, как подала заявку на получение госгарантий.

Альфа-банк является одним из главных кредиторов «Уралвагонзавода». Банк требует вернуть кредит через суд с апреля 2015 года.