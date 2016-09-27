Первые беспилотные автомобили поедут из Казани в Набережные Челны

Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт сообщил о начале реализации проекта «Караван» с использованием беспилотных автомобилей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глава Росавтодора рассказал, что на первом пилотном участке трассы Казань-Набережные Челны уже запланировано нанесение дорожной разметки и установка датчиков движения беспилотников.

«Мы как дорожники, готовясь к тому, что инфраструктура в ближайшее время примет беспилотные автомобили, начали реализацию своего проекта "Караван", который предусматривает наличие беспилотных автомобилей на федеральной дороге. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно меньше инвестиций понадобилось в федеральную дорожную сеть для принятия таких автомобилей. Поэтому мы синхронно с нашими коллегами из Финляндии и Германии начали оснащать свою инфраструктуру, совместно с компаниями, которые производят такие автомобили», — уточнил Старовойт.

Он подчеркнул, что для принятия решений в экстренных ситуациях в транспортных средствах установлены специальные контролеры.

Старовойт также сообщил, что в Финляндии запущено движение беспилотного автобуса, созданием подобных грузовиков занимается «КамАЗ».

Эксперты предполагают, что к 2020 году в мире будет эксплуатироваться не менее 10 млн беспилотных автомобилей.