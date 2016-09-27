«Азбука вкуса» запустила систему оплаты по отпечатку пальца

Российский ритейлер «Азбука вкуса» первой решила внедрить оплату покупок с помощью отпечатков пальца. Тестовый проект уже запущен в магазине на Нахимовском проспекте. Приниматься платежи будут до конца текущего года, впоследствии будет принято решение о дальнейшем продвижении системы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Партнером проекта выступает Сбербанк, однако опробовать систему смогут держатели карт Visa и MasterCard любых других банков. Для оплаты по отпечатку пальца будет необходима регистрация на кассе магазина с привязкой двух отпечатков пальцев к банковской карте. После этого покупателю достаточно будет приложить палец к терминалу с биометрическим сканером для оплаты покупок.

Как отмечает «Коммерсантъ», другие участники рынка пока не намерены тестировать подобные методы оплаты из-за высокой степени недоверия клиентов к использованию их биометрических данных.

Отмечается, что сами биометрические данные храниться не будут. После каждого сканирования отпечатка пальца информация будет преобразовываться в уникальный числовой код, каждый из которых и будет служить идентификацией для банковских карт клиентов.