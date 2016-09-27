Богомолов и Садреев перешли на телеканал РБК

Компания РБК сообщила о присоединении к своей команде Александра Богомолова, Александра Уржанова и Игоря Садреева. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз компании.

В пресс-релизе говорится, что о новых назначениях будет объявлено в ближайшее время.

Предполагается, что Богомолов получит должность генерального продюсера и будет ответственным за редакционную политику телеканала РБК.

Уржанов займет должность креативного продюсера и будет отвечать за новые программные продукты и форматы.

Садреева ждет должность директора по продукту. Он будет отвечать за развитие бренда РБК и запуск новых программ.

Ранее сообщалось, что шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс и главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин отправлены в отставку. Официальной причиной увольнения называлось несовпадение взглядов на дальнейшее развитие медиахолдинга руководства редакции и гендиректора Николая Молибога. Позднее стало известно об уходе заместителя главного редактора холдинга РБК, начальника службы интернет-выпуска Владимира Моторина.