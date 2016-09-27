Бречалов опроверг слухи о приходе на место Володина

Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов сообщил о том, что никаких переговоров относительно возможности его назначения первым заместителем руководителя администрации президента не было. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Со мной никто не вел в этом смысле никаких бесед: ни президент, ни Вячеслав Викторович Володин, ни Антон Вайно. Мало того, у нас очень насыщенная повестка в Общероссийском народном фронте и Общественной палате. Признаюсь, даже мыслей таких не было», — цитирует агентство Бречалова.

Александр Бречалов также подчеркнул, что намерен продолжать работу на своем нынешнем посту до конца текущего года. При этом он выразил готовность к активному сотрудничеству с тем, кто займет место первого заместителя руководителя администрации президента вместо Вячеслава Володина.

Ранее СМИ обозначили нескольких возможных кандидатов на место замруководителя АП, среди которых: начальник управления общественных проектов АП Павел Зенькович, секретарь ОП Александр Бречалов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, а также глава «Росатома» Сергей Кириенко.