Ракета «Булава» самоликвидировалась в полете к учебной цели

Баллистическая ракета «Булава» — одна из двух, которые выпустил сегодня подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» в Белом море по камчатскому полигону Кура, — самоликвидировалась в полете, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства обороны РФ.

В нем говорится, что была проведена «экспериментальная залповая стрельба двумя ракетами из подводного положения», причем обе ракеты «штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории».

Одна ракета полностью выполнила цикл полетной программы и успешно поразила установленную цель на полигоне, а вторая после первого этапа самоликвидировалась в воздухе.

Напомним, схожее испытание проводилось осенью 2015 года: тогда «Булавы» также были нацелены на полигон Кура (запуск производился с АПЛ «Владимир Мономах»), и одна из них не смогла поразить заданную цель.