Минобороны приняло решение возродить «чеченскую дивизию»

Министерство обороны РФ снова сформирует распущенную в 2009 году 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию (42 МСД) в Чечне. Об этом пишут «Известия».

После расформирования 42 МСД в Чечне функционировали отдельные мотострелковые бригады. Теперь предполагается их объединение в легендарную «чеченскую дивизию» для охраны госграницы. Полностью закончить формирование дивизии ведомство планирует в 2017 году.

«В настоящее время решение уже принято и работа по переформированию дивизии начата. Дивизия будет сформирована на базе трех мотострелковых бригад, которые сейчас базируются в Республике Чечня. Данные бригады будут переформированы в мотострелковые полки дивизии», — цитируют «Известия».

«Чеченская дивизия» богата своей историей, ее истоки берут начало с 1940 года. С тех времен дивизия несколько раз переименовывалась, однако это не отменяет всех ее заслуг перед отечеством, отмечает издание.

По данным газеты, 42 МСД ранее уже была расформирована в начале 90-х годов по причине обострения ситуации на Северном Кавказе. Ее возрождение пришлось лишь на 1999 год, когда дивизия себя проявила в боях с Грузией (2008 год) и контртеррористических операциях.

«Раньше три бригады в Республике Чечня предназначались в первую очередь для оказания помощи местным правоохранительным органам в проведении контртеррористических операций. Эти воинские части имели во многом уникальный штат и вооружение, предназначенные в первую очередь для решения антитеррористических задач. Но в настоящее время главная задача бригад изменилась — они участвуют в прикрытии государственной границы, а в случае войны должны удерживать наступление противника, затем разгромить его контрударом. Для таких действий лучше подходит более тяжеловооруженная и многочисленная дивизия, которая, в отличие от бригад, за счет собственных ресурсов может быть более автономной и решать достаточно широкий круг задач как в обороне, так и в наступлении» — цитирует издание главного редактора отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.