Экспертиза «Полит.ру»: Назначение Нарусовой в сенат от Тувы уже было удачным

Возвращение Людмилы Нарусовой в Совет Федерации закономерно, так как на этом посту она уже показала себя достаточно удачно. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook политолог Евгений Минченко, комментируя сообщения о назначении Нарусовой сенатором.

Он также отметил, что на фоне сообщений о возвращении Вячеслава Володина в Госдуму и возможном возвращении в Кремль Сергея Кириенко информация о возвращении Нарусовой отчасти пробуждает ностальгию.

«Было такое кино хорошее, "Привычка жениться". Если коротко, про удачное сочетание, которое хочется повторять вновь и вновь.

Здоровья и долголетия Нарусовой и Шолбану. Глядишь, и ещё раз переназначится сенатором.

А вообще-то ностальгия какая-то... Нарусова, Кириенко, Волошин. Как там Сосковец, кстати, поживает?»

Сам глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол объяснил назначение следующим образом:

«Людмила Борисовна Нарусова – личность неординарная, настырная, пробивная. Подписал Указ о наделении ее полномочиями члена Совета Федерации. Команда лоббистов сформирована, на мой взгляд, боеспособная – в Госдуме наш верный представитель Лариса Кужугетовна Шойгу. Это мудрость и опыт. И есть у нас молодежь, которая штурмует высокие кабинеты – избранный народом депутат Госдумы Мерген Ооржак, а также сенатор Оксана Белоконь. Сработаемся в интересах нашей Тувы!»

Дина Оюн, глава города Кызыла и член Хурана Тувы отреагировала на информацию о назначении Нарусовой так:

«Туве в очень жесткой борьбе регионов за федеральные ресурсы очень нужны лоббисты-тяжеловесы. При всей сложности наших отношений с Людмилой Борисовной то, что она cможет войти в кабинет любого федерального министра и поднять самый "непроходной" вопрос – это только в плюс нашей республике! Действительно сформировалась очень сильная команда!»

О том, что Людмила Нарусова, ранее уже входившая в верхнюю палату российского парламента именно в качестве представителя Республики Тува, вновь стала сенатором от этого региона, стало известно вечером 26 сентября.

Мерген Ооржак, ранее представлявший регион в сенате, перешел в Госдуму по спискам партии «Единая Россия».