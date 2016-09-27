Экспертиза «Полит.ру»: Последствия референдума боснийских сербов могут сказаться на России

Референдум, проведенный в Республике Сербской по поводу даты празднования Дня республики, действительно может иметь негативные последствия и для Сербии, и даже для России. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал доктор исторических наук, профессор РГГУ Сергей Романенко, комментируя сообщения об итогах референдума.

«Результаты референдума в Республике Сербской не вызывают никакого удивления - так, наверно, и должно было случиться. И тут даже дело не во влиянии [ее лидера Милорада] Додика, а просто в политико-психологической ситуации в самой Республике Сербской и в настроениях населения. Это первый момент.

Второе — референдум показывает, что нынешняя государственность Боснии и Герцоговины, находится в тупике. И зашла она туда не сейчас. В 1995 году, когда подписывали Дейтонские соглашения, главная цель была — остановить войну. Но прошло уже более 20 лет, и, естественно, те процессы, которые протекали и протекают внутри Боснии и Герцоговины, так или иначе должны были поставить вопрос о некотором видоизменении этой государственности, которая была тогда в оформлена Дейтонских соглашениях.

Другое дело, что сделать это почти невозможно. Как вы знаете, в этом вопросе есть три стороны: боснийско-мусульманская, сербская и хорватская, и даже если две стороны соглашаются, то у третьей обязательно возникают возражения. Кроме того, очень сильно изменилась международная ситуация, и если во время подписания Дейтонских соглашений все-таки существовало сотрудничество между Россией, Соединенными Штатами и Западной Европой, то сейчас о таком сотрудничестве речи быть не может.

Что касается последствий, то да, думаю, это усложнит и без того непростую ситуацию внутри Боснии и Герцоговины как таковой. И это, вероятно, поставит в довольно сложное положение Россию и Сербию, которые, насколько я знаю, достаточно сдержанно отнеслись к идее этого референдума. И связано это было не в последнюю очередь с отношениями Сербии и Республики Сербской.

Дело в том, Республика Сербская не является независимым государством — она является частью Республики Босния и Герцоговина, какой бы слабой эта государственность ни была. Кроме того, возникает вопрос о дальнейших планах самого Милорада Додика: собирается ли он создавать некое независимое сербское государство или же хочет присоединиться к Сербии (что, конечно, поставит белградских политиков в очень непростое положение хотя бы потому, что им не нужен такой сильный конкурент на внутрисербском поле)?

Так что, как видите, хотя вопрос о дате празднования Дня республики в Республике Сербской, казалось бы, не относится к политике, он сильно осложняет ситуацию и в отношениях между самими сербами, и ситуацию на пост-югославском пространстве в целом. И, конечно, он может оказать негативное воздействие на отношение между Россией, Соединенными Штатами и Евросоюзом», — сказал Сергей Романенко.

Напомним, референдум в Республике Сербской прошел 25 сентября. 27 сентября стали известны его результаты. Согласно информации властей РС, передает газета «Коммерсантъ», при явке в 55% чуть ли не все участники, а точнее - 99,8%, поддержать предложение отмечать 9 января как День республики.