Эксперт Сергей Романчук: Для инфляции способность банковской системы создавать деньги важнее действий ЦБ

На инфляцию сильнее влияет способность банковской системы создавать деньги, чем действия Центробанка или расходя бюджета. Такое мнение высказал Facebook Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia, комментируя вывод экономиста Евгения Гавриленкова на этот счет.

«Позволю себе не согласиться с уважаемым экономистом. Вот что он, в частности, пишет:

"В итоге экономика оказалась в порочном круге. Ставки высоки во всех сегментах денежного рынка, инфляция также относительно высока, явных признаков существенного роста экономики не наблюдается, и реальная налоговая база не растет, хотя номинальная база увеличивается на фоне инфляции. Минфин не хочет увеличить объем заимствований на внутреннем рынке для финансирования дефицита, поскольку процентные ставки высоки, и вместо этого предпочитает расходовать средства резервного фонда. Наличие в системе этой ликвидности поддерживает инфляцию на высоком уровне, что, в свою очередь, не позволяет ЦБ более активно понижать ключевую ставку."

Во-первых, все же инфляция заметно снижается. Но главная ошибка, на мой взгляд, в том, что переход от структурного дефицита банковской системы к структурном профициту ликвидности из-за расходования резервного фонда не является главной причиной инфляции. Дело в том, что банки регулируют свою мгновенную ликвидность с помощью операций с ЦБ, и их остатки на ностро счетах не являются экономически значимой величиной, и она не зависит особо от трат бюджета. Гораздо важнее для инфляции способность банковской системы создавать деньги с помощью денежного мультипликатора, а отнюдь не расходы бюджета и операции ЦБ на денежном рынке. И именно на эту способность главным образом влияет уровень процентной ставки. До тех пор, пока сумма залога под рыночные или не рыночные активы позволяла банкам дышать, кредитуя клиентов, банковская система позволяла создавать денежную массу. Тем более сейчас вопрос залога утратил актуальность. Минфин, конечно же, перейдет к активному выпуску ОФЗ для финансирования дефицита бюджета, когда закончатся резервные фонды и он прав в своем нежелании платить высокий процент, в то время как у него есть резервы, не приносящие ему процентного дохода», – объяснил Сергей Романчук.

Размышления Сергея Гавриленкова на этот счет были опубликованы 27 сентября в газете «Ведомости». По его мнению, российская экономика оказалась в своего рода порочном круге, но у нее есть огромный потенциал для снижения ставок, и Центробанк может этим воспользоваться, чтобы выправить положение.