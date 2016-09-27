Эксперт Георгий Чижов: Украина может получить безвизовый режим с ЕС уже этой осенью

Безвизовый режим с Евросоюзом для Украины может быть введен уже осенью этого года, и с шансы на такой исход теперь возросли. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро Фонда, комментируя решение Комитета Европарламента поддержать отмену виз для украинских туристов.

«Процесс идет – Украина движется к получению безвизового режима. Нет никаких гарантий, что это произойдет текущей осенью, но вероятность этого после вчерашнего решения [Комитета Европарламента] повысилась.

Европейский союз пытался сделать безвизовый режим для Украины своего рода "пряником", и условиями его получения ставил не только определенные мероприятия, связанные с безопасностью границ и улучшением контроля над перемещениями украинских граждан (это связано с биометрическими паспортами, с отпечатками пальцев и прочим), но и некоторые условия по общей демократизации – которые, вроде бы, прямо не имеют отношения к изменению режима пересечения границы (но, тем не менее).

Украина эти требования со скрипом, но выполняет, и, соответственно, происходит встречное движение – постепенное одобрение европейскими инстанциями введения безвизового режима. И велика вероятность, что этот вопрос в течение осени будет решен. Хотя я не удивлюсь и в том случае, если он перенесется на следующий год.

Сейчас говорят про октябрь-ноябрь как возможные сроки отмены виз. Но надо понимать: на следующий день после введения этого режима толпы украинцев не хлынут в Европу. Наоборот, думаю, будет даже определенное количество конфликтных ситуаций, связанных с контролем на границе. Если сейчас пограничникам, по большому счету, достаточно визы, и они задают дополнительные вопросы, только если кто-то действительно вызывает у них подозрение, то тут весь этот контроль, который проходит в визовых архивах, перенесется на границу. Первое время будет именно так.

Уже потом создадутся базы данных, какая-то история украинских граждан, которые ездили в ЕС и вернулись, нарушали или не нарушали закон. Но поначалу, конечно, будет более жесткий контроль, и увеличится время прохождения границы – в случае сухопутных границ. И, в общем, мы еще услышим немало разочарованных голосов: "Мы-то думали, что с безвизовым режимом нам будут открыты все пути, а на самом деле!" Но этот этап может оказаться довольно коротким, и его в любом случае надо пройти.

Думаю, спустя год-полтора после введения безвиза большинство украинцев будет свободно перемещаться по Европе – в туристических целях, естественно. Для целей легального трудоустройства и любого длительного пребывания соответствующая виза все равно будет требоваться. Но в целом, я считаю, это будет очень хорошо. И, конечно, это будет плюсом для нынешней украинской власти – прежде всего, для президента Петра Порошенко, который, в общем, это понимает и всегда уделял большое внимание этому вопросу.

Ну, не будем пока торопиться, подождем: остались еще две инстанции в Евросоюзе. И, насколько я знаю, дата рассмотрения высшей инстанцией этого вопроса пока не назначена», – сказал Георгий Чижов.

О своей поддержке идеи предоставления ЕС безвизового режима для Украины Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам заявил 26 сентября. Сообщалось, что решение было принято подавляющим большинством: 39 голосов против четырех.

Теперь отказ от виз для краткосрочных поездок граждан Украины должен одобрить Европарламент. Не исключено, что это может произойти уже на парламентской сессии в октябре.