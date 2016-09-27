Погибшие на складе в Москве пожарные представлены к орденам Мужества

Восемь пожарных, погибших 22 сентября при тушении склада пластиковых изделии на юго-востоке Москвы, представлены к орденам Мужества, сообщается на сайте МЧС России.

Отмечается, что пожарные ценой собственной жизни защитили горожан от утечки аммиака и взрывов 30 газовых баллонов.

По указанию главы МЧС Владимира Пучкова, ведомство будет помогать семьям погибших сотрудников.

«Министерство окажет им всю помощь в решении материальных, социальных и бытовых проблем, медицинского обеспечения, а также в обучении и трудоустройстве детей», — говорится в сообщении.

Сегодня в столичном главке МЧС прошло прощание с пожарными, проводить их в последний путь пришли тысячи человек.