27 сентября 2016, 16:41
Погибшие на складе в Москве пожарные представлены к орденам Мужества
Восемь пожарных, погибших 22 сентября при тушении склада пластиковых изделии на юго-востоке Москвы, представлены к орденам Мужества, сообщается на сайте МЧС России.
Отмечается, что пожарные ценой собственной жизни защитили горожан от утечки аммиака и взрывов 30 газовых баллонов.
По указанию главы МЧС Владимира Пучкова, ведомство будет помогать семьям погибших сотрудников.
«Министерство окажет им всю помощь в решении материальных, социальных и бытовых проблем, медицинского обеспечения, а также в обучении и трудоустройстве детей», — говорится в сообщении.
Сегодня в столичном главке МЧС прошло прощание с пожарными, проводить их в последний путь пришли тысячи человек.
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