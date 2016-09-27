Министр связи пообещал в 2017 году «закрутить гайки»

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в 2017 году пройдут массовые проверки использования отечественного софта. Об том информирует «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что 2016 год прошел относительно спокойно, но в следующем «будут закручены гайки». Никифоров подтвердил, что в 2017 ФАС, Генпрокуратура и Счетная палата будут массово проверять исполнение закона о закупках российского ПО.

«Мы за то, чтобы на деньги российских налогоплательщиков и госкомпаний приобретались преимущественно отечественные программные продукты», — подчеркнул глава Минкомсвязи.

Никифоров опроверг подготовку закона о регулировании рунета, но подчеркнул, что Минкомсвязи разрабатывает комплексные проекты по снижению налогов для российских разработчиков ПО и строительству технопарков.