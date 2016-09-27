Минэнерго рекомендовало не закрывать опасные угольные шахты

Минэнерго 1 сентября представило в правительство отчет, согласно которому каждая третья шахта (20 из 58) представляет опасность для горняков. В список особо опасных попали почти все горнодобывающие предприятия «Северстали» (кроме «Воргашорской»), шесть шахт холдинга Evraz, три «Мечела» и одна ММК, пишут «Ведомости».

Закрытие всех 20 предприятий обойдется в 53,7 млрд рублей, подсчитали в министерстве, их модернизация за четыре года — в 23,1 млрд рублей.

Поэтому Минэнерго рекомендовало правительству не спешить с закрытием опасных шахт, а вместо этого «рекомендовать» их собственникам «принять исчерпывающие меры по обеспечению промышленной безопасности» на предприятиях.

Также Минэнерго предлагает выдавать новые лицензии, в первую очередь, на месторождения, где уголь можно добывать открытым способом. А для собственников, закрывающих особо опасные шахты, должны быть предусмотрены компенсации.

Минэнерго начало разработку предложений после аварии на принадлежащей «Северстали» шахте «Северная» в Воркуте. В феврале там из-за взрыва погибли 36 человек.