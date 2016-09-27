ФНС предупредила россиян о мошеннических письмах от ее имени

В России участились случаи рассылки налогоплательщикам фальшивых уведомлений по электронной почте о якобы имеющихся у них задолженностях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

В сообщении ведомства говорится, что рассылка не соответствующих действительности и не имеющих к ней отношения уведомлений производится «неустановленными лицами» и является мошенничеством.

В этих уведомлениях говорится, что налогоплательщики, которым они адресованы, либо имеют задолженность по уплате налогов (которой у них на самом деле нет), либо не заполнили налоговые документы, либо вскоре будут подвергнуты налоговой проверке (что не соответствует действительности).

ФНС отмечает, что в электронных посланиях подобного рода содержатся ссылки, открывать которые категорически не рекомендуется. Кроме того, в ведомстве напомнили, что налоговые органы не ведут рассылку информации о задолженностях, документообороте и предстоящих проверках по электронной почте.

Такую информацию можно получить посредством соответствующих интернет-сервисов на официальном сайте ФНС РФ, добавили в налоговой службе.