КНДР завершила основную часть разработки ядерного оружия

Пхеньян заявил, что, в основном, завершил разработку ядерного оружия. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз посольства КНДР в России.

«Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна в основном завершила исследование, разработку ядерного оружия. В последнем испытании окончательно проверены, подтверждены характерные черты устройства и действия, технические свойства и мощь нормированной, стандартизированной ядерной боеголовки для стратегических БР (баллистических ракет — ред.) частей артиллерии "Хвасон" стратегических войск КНА (Корейской народной армии — ред.)», — приводит выдержки из документа агентство.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что Северная Корея успешно провела самые крупные свои ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрывного устройства составила 10 килотонн, что почти вдвое превышает мощность взрыва в январе.

«Ее (ядерной боеголовки) нормирование, стандартизация дали КНДР возможность полностью освоить технологии выпуска и использования разновидных расщепляемых веществ, по своему выбору, в нужном количестве изготовить ядерные боеголовки разного назначения, миниатюризованные, легковесные, разнородные и отличающиеся более мощной ударной силой, и прочно поставить степень применения ядерного заряда к оружию на новую, более высокую ступень», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Южная Корея разработала план превентивного удара по КНДР, предполагающий полное уничтожение столицы КНДР Пхеньяна в случае, если руководство Северной Кореи займется подготовкой ядерной атаки.