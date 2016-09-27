Брюссельский дипломат уточнил сроки отмены виз ЕС для Грузии и Украины

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что решение об отмене визового режима между Евросоюзом и Украиной, а также между ЕС и Грузией может быть принято весной будущего года, передает РИА Новости.

Источник напомнил, что в 2017 году в ряде стран Европейского союза предстоят выборы, и на этом фоне, а также с учетом отношения к либерализации визового режима с Украиной и Грузией у некоторых государств-участников ЕС ждать скорого решения на этот счет не приходится.

Представители европарламентского комитета по гражданским свободам, юстициям и внутренним делам ЕС отказались комментировать эти сведения. Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что этот комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной. В начале сентября он проголосовал за аналогичное решение в отношении Грузии.

Вице-президент Фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро Фонда Георгий Чижов пояснил «Полит.ру», что после решения комитета возросли шансы на принятие безвизового режима с указанными странами уже нынешней осенью.