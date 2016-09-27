ВОЗ заявил о загрязнении воздуха в 90% местах проживания в мире

Директор Департамента Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по общественному здравоохранению и экологическим и социальным детерминантам здоровья Мария Нейра сообщила, что девять из десяти человек в мире вдыхают грязный воздух. Об этом сообщает «Интерфакс».

«92% населения мира живут в местах, где уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимую норму, установленную ВОЗ», — сказано в докладе организации.

Мария Нейра заявила, что статистика касается не только крупных городов, но и сельских районов, что сказывается практически на всех странах мира и на всех слоях общества.

«Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения», — подчеркнула Нейра.

Она также сообщила, что, по данным ВОЗ, в мире ежегодное умирает около 6 млн человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха.

31 августа 2016 года министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что наиболее экологически неблагополучными городами России являются Москва, Норильск, Иркутск, Чита, Дзержинск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск.