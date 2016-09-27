В Дрездене произошел взрыв у турецкой мечети

В немецком городе Дрезден накануне вечером произошло два взрыва: одно устройство небольшой мощности сработало у турецкой мечети Фатих, другое — у здания Международного конгресс-центра. Никто не пострадал, сообщает Spiegel Online.

Во время инцидента имам с семьей находились в мечети. Сын священнослужителя рассказал газете Bild, что видел в окно, как человек в мотошлеме кинул что-то, похожее на камень, в мечеть, а затем произошел взрыв.

На снимках, размещенных в аккаунте мечети в Facebook, видно, что фасад здания сильно закопчен из-за взрыва.

Bild, в свою очередь, публикует снимки с места взрыва у конгресс-центра. На них видно, что одна из внешних конструкций центра получила повреждения.

Полиция связывает оба происшествия и исходит из того, что они были совершены из-за ксенофобии. У обоих зданий были обнаружены остатки самодельных взрывных устройств.